KK “CARIBROD” ORGANIZOVAO POLAGANJE ZA NOVA UČENIČKA KARATE ZVANJA

Protekle subote u fitnes sali sportskog centra Park održano je polaganje za nova učenička karate zvanja. Ispred karate kluba Caribrod polagalo je 28 kandidata od žutog do plavog pojasa. Spremnost i znanje mladih karatista ocenjivao je Milan Laković, član komisije za dodelu zvanja Karate federacije Srbije. Svi kandidati uspešno su položili ispit, koji se sastojao od izvođenja karate tehnika i kata određenih za svaku uzrasnu grupu. Opšta ocena polaganja za sve kandidate je vrlo dobar.

Polaganje mladih sportista prokomentarisao je upravo Milan Laković, član komisije za dodelu zvanja i komesar takmičenja Karate federacije Srbije.

Od sada žute pojaseve nosi 18 novih članova kluba i to: Lucija Sokolov, Lena Jotov, Dunja Dimitrov, Maksim Zarkov, Kristijan Hristov, Elena Todorov, Mina Todorov, Teodor Bjelopavlić, Lazar Bjelopavlić, Milica Milijev, Kalina Milanov, Katja Ivanov, Darko Kostov, Aleksa Rangelov, Dunja Dimov, Vuk Kostov, Tara Kostov i Andrija Milošev.

Oranž pojaseve ubuduće će nositi: Konstantin Gakov, Anja Spasov, Nestor Krstić, Jovan Najdenov, Dorotea Stojanović, Nikolina Panajotov i Nikolija Stamenov.

Zelene pojaseve zaslužili su Mihajlo Stojčev i Luka Veličkov.

Jedini koji je polagao i uspešno položio ispit za plavi pojas bio je Ivan Bojanić.

Polaganju su prisustvovali trener kluba Goran Krstić, bivši trener Marko Todorov, asistenti Kristina Gocev i Marko Iliev, kao i predsednik kluba Dejan Todorov. Po prijemu diploma za položena zvanja iz karate saveza, biće organizovana svečanost na kojoj će mladi karatisti dobiti svoje nove pojaseve.

A.K.

foto i video: Dejan Todorov