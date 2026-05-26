“KARP” UČESTVOVAO NA DVA TAKMIČENJA TOKOM VIKENDA

U subotu, 23. maja, ekipa Kluba sportskih ribolovaca “Karp” iz Dimitrovgrada učestvovala je na međunarodnom takmičenju u ribolovu u Velesu, u Severnoj Makedoniji, u konkurenciji klubova iz Makedonije, Srbije i Crne Gore. Dimitovgradska ekipa, u sastavu Željko Lekov, Ivica Dimov, Milovan Sokolov i Saša Arsenov, osvojila je šesto mesto, dok je Saša Arsenov osvojio bronzanu medalju u svom sektoru.

Na takmičenju u pecanju na plovak, održanom u nedelju, 24. maja u Nišu, ekipa “Karpa”, u sastavu Ivica Manoilov, Nenad Stojanov, Dimitar Dimitrijev i Siniša Stanković osvojila je četvrto mesto. U sektorima Stojanov je zauzeo sedmo mesto, Dimitrijev – prvo, a Stanković – drugo mesto.

foto: KARP