„KARP“ U BRZOJ PALANCI

Proteklog vikenda održano je takmičenje u pecanju u okviru Srpske lige istok, gde je nastupila i ekipa Sportsko ribolovačkog kluba “Karp” , u sastavu Milovan Stojanov, Siniša Stanković, Saša Arsenov i Dimitar Dimitrijev. Takmičenje je održano u Brzoj Palanci, a ribolovci iz Dimitrovgrada prvog dana zauzeli su osmu, a drugog sedmu poziciju. U ovom ligaškom takmičenju ostala su još dva takmičarska dana, koja ce se održati u oktobru mesecu na Bovanskom jezeru.

foto: Sportsko-ribolovački Klub – CARP