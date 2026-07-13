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„KARP“ U BRZOJ PALANCI

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Proteklog vikenda održano je takmičenje u pecanju u okviru Srpske lige istok, gde je nastupila i ekipa Sportsko ribolovačkog kluba “Karp” , u sastavu Milovan Stojanov, Siniša Stanković, Saša Arsenov i Dimitar Dimitrijev. Takmičenje je održano u Brzoj Palanci, a ribolovci iz Dimitrovgrada prvog dana zauzeli su osmu, a drugog sedmu poziciju. U ovom ligaškom takmičenju ostala su još dva takmičarska dana,  koja ce se održati u oktobru mesecu na Bovanskom jezeru.

foto: Sportsko-ribolovački Klub – CARP

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