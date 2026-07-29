KAMPANjA „VOZI ODMORAN“ NA GP „GRADINA“

Na najprometnijem graničnom prelazu između Srbije i Bugarske, preko koga u letnjim mesecima prođe najveći broj turista i tranzitnih putnika, na putu za Grčku i Tursku, saobraćajne policije obe zemlje zajedno s Agencijom za bezbednost saobraćaja pokrenule su akciju „Vozi odmoran“. Cilj je jedan — zaustaviti vozače koji za volan sedaju neispavani i umorni, a koje statistika godinama ubraja među najopasnije na putevima.

Na licu mesta, na izlazu iz Srbije, gde su kolone vozila iz sata u sat sve duže, najviši zvaničnici saobraćajne policije obe zemlje i Agencije za bezbednost saobraćaja poručili su istu stvar: umor za volanom nije manji prekršaj od alkohola.

Pukovnik Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP Srbije, istakao je da letnja sezona donosi najveće opterećenje na koridoru 10, a da su upravo noćni i jutarnji sati, kada vozači pokušavaju da pređu što veću razdaljinu bez odmora, najkritičniji.

Njegov kolega sa bugarske strane, glavni inspektor saobraćajne policije Lъčezar Bliznakov, složio se da je Gradinje-Kalotina prelaz koji zahteva koordinisan nadzor policije obe države, jer se umorni vozač ne zaustavlja na liniji granice — on saobraćajnu nesreću izaziva kilometrima kasnije, na putu ka moru ili kući.

Branko Stamatović, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, podsetio je na podatke koji obeležavaju svaku letnju sezonu: najteže nesreće se dešavaju u prvim satima vožnje nakon kratkog predaha ili na kraju dugog putovanja, kada vozač pomisli da „još samo malo“ ostalo do odredišta.

Granični prelaz Gradina – Kalotina kod Dimitrovgrada glavni je i najprometniji prelaz između Srbije i Bugarske, smešten na Koridoru 10. Njime prolaze i državljani Srbije na putu za more, i turisti iz cele Evrope koji, prešavši Horgoš, nastavljaju ka Bugarskoj, Turskoj i severu Grčke. Tokom letnje sezone kolone su redovne, a dugotrajna čekanja na graničnu kontrolu uzrokuju da mnogi vozači, željni da nadoknade izgubljeno vreme, nastave vožnju bez adekvatnog odmora.

B.L.

foto i video: Miki Ilić