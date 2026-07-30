KAMPANjA „VOZI ODMORAN“ NA GP „GRADINA“

Uprava saobraćajne policije Srbije, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, sprovodi kampanju „Vozi odmoran“, sa ciljem smanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda na putevima. Juče su predstavnici uprave saobraćajne policije i agencije, zajedno sa kolegama iz Bugarske, u međuprostoru Graničnog prelaza „Gradina – Kalotina“, najfrekventnijeg prelaza između Srbije i Bugarske, predstavili medijima ovu kampanju, ističući da je u letnjim mesecima povećan rizik od saobraćajnih nezgoda, obzirom na visoke temperature i umor vozača.

Zbog toga nadležni svojim prisustvom i deljenjem flajera na naplatnim rampama, odmorištima i benzinskim pumpama, vozačima ukazuju na potrebu da tokom vožnje periodično odmaraju, kako bi izbegli neželjene posledice. Najavljeno je da će slične akcije biti organizovane i na ostalim graničnim prelazima u Srbiji.

foto: RTC