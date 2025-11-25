Velikim brojem aktivnosti i akcija danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, počinje globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. U kampanji učestvuje preko 1700 organizacija u preko 100 zemalja sveta. Kampanja traje do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava. Nasilje nad ženama i devojčicama i dalje je jedno od najprisutnijih vidova kršenja ljudskih prava širom sveta, jer su žene širom sveta žrtve nasilja, a obim i prava priroda ovog problema često ostaju skriveni.

