JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PRETEŽNO OBLAČNO

Nakon hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazom, sutra tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, severoistočni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 4, maksimalna od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i suvo, uz slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna 11 stepeni.

U nedelju jutro hladno, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, uz dnevnu temperaturu između 13 i 16 stepeni. U ponedeljak umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, na visokim planinama moguć je slab sneg. Temperatura od 12 do 16 stepeni.

foto: RTC