JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE
Opštinska komisija za realizaciju mera energetske sanacije raspisala je javni poziv za građane, za sufinansiranje zamene stolarije, postavljanja fasadne izolacije, postavljanja krovne izolacije, zamene kotlova za grejanje na tečno i čvrsto gorivo, kotlom na pelet, ugradnje toplotnih pumpi, zamene radijatora i cevi uz ugradnju kotla na pelet. ugradnje solarnih kolektora za centralno zagrevanje vode, ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije i izrade tehničke dokumentacije. Izrada tehničke dokumentacije obavezna je za sve mere, osim za zamenu stolarije i ugradnju pumpe vazduh – vazduh.
Pravo da podnesu prijavu imaju građani iz sovcijalno ranjivih kategorija i ostali građani uza objekte na teritoriji opštine, koji su legalno izgrađeni. Iz komisije napominju da građani iz socijalno ranjive kategorije mogu ostvariti pravo na uećane subvenicje u odnosu na ostale građane.
Za sve zainteresovane građane Komisija oprganizuje “Info dane”, do 13. novembra, radnim danima u terminu od 11 do 14 sati, na trećem spratu u zgradi opštinske uprave. Prijave se podnose od 13. novembra, na pisarnici Opštine Dimitrovgrad.