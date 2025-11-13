JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

Opštinska komisija za realizaciju mera energetske sanacije raspisala je javni poziv za građane, za sufinansiranje 8 mera energetske sanacije i izradu tehničke dokumentacije, koja je neophodna za sve mere, osim za zamenu stolarije i ugradnju pumpe vazduh – vazduh.

Pravo da podnesu prijavu imaju građani iz socijalno ranjivih kategorija i ostali građani za objekte na teritoriji opštine, koji su legalno izgrađeni. Iz komisije napominju da građani iz socijalno ranjive kategorije mogu ostvariti pravo na uvećane subvencije u odnosu na ostale građane. Prijem prijava počeo je juče na pisarnici Opštine Dimitrovgrad. Javni poziv objavljen je na sajtu opštine, u delu „konkursi”.