JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE U STOČARSTVU

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu. Rok za podnošenje zahteva je do 18. maja tekuće godine, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje imaju poljoprivredni proizvođači, koji su izvršili obnovu registracije gazdinstva za tekuću godinu. Podsticaji se odobravaju za grla koja su obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na veb stranicama Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

