JAVNI POZIV ZA PREMIJU ZA MLEKO

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine. Zahtevi se podnose do 14. avgusta, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva izvršio obnovu registracije za tekuću godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2026. godine.

Tekst javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, a informacije se mogu dobiti u Opštinskoj poljoprivrednoj službi.

foto: RTC