JAVNI POZIV ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU, ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu, za krave za uzgoj teladi za tov. Zahtevi se podnose do 29. jula, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom i koje je izvršilo obnovu registracije gazdinstva za tekuću godinu. Tekst javnog poziva objavljen je na sajtu uprave za agrarna plaćanja.

foto: RTC