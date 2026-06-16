Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 15. juna do 15. jula, isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, izvršili su obnovu registracije za tekuću godinu. Podsticaj se ostvaruje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

Dodatne informacije mogu se dobiti u u Kancelariji za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, radnim danima, od 7 do 15 časova.

foto: RTC