JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA NABAVKU UDŽBENIKA UČENICIMA OŠ „HRISTO BOTEV”

Opštinsko veće Opštine Dimitrovgrad donelo je Zaključak o raspisivanju Javnog poziva radi ostvarivanja prava na pomoć za nabavku udžbenika učenicima u Osnovnoj školi “Hristo Botev” u Dimitrovgradu. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. oktobar do 15 časova, a prijava se podnosi u Uslužnom centru Opštine Dimitrovgrad, ul. Balkanska br. 7, sa naznakom: „Zahtev za dodelu pomoći za nabavku udžbenika – za OU Dimitrovgrad, Služba Dečije zaštite“.

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju svi učenici od prvog do osmog razreda, osim učenika koji su već ostvarili to pravo po nekom drugom osnovu. Javni poziv, sa obrascem za prijavu,postavljen je na sajtu opštine Dimitrovgrad, u delu KONKURSI.

Isplata novčanih sredstava vrši se na tekući račun podnosioca zahteva u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o ostvarivanju prava na novčanu pomoć.