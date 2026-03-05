ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE

RT Caribrod

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno ukupno 375 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ove godine povećan je na 1,5 miliona dinara po kući. Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom, a zatim se javljaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, sa kojom dalje nastavljaju proceduru prijave na konkurs. Javni konkurs otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine. Sve informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu, a zainteresovani se mogu javiti lično i u lokalnoj službi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

foto: RTC

You May Also Like

U REPUBLICI SRBIJI JE DO 15 ČASOVA 2. NOVEMBRA 2020. GODINE REGISTROVANO UKUPNO 49,205‬ SLUČAJEVA INFEKCIJE KOVID-19, U POSLEDNJA 24 ČASA JOŠ 802 NOVOZARAŽENA. PREMINULO JOŠ SEDAM OSOBA

Dragoljub Pejčev

DESETA REDOVNA SEDNICA NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE MANJINE ZAKAZANA ZA ČETVRTAK U BOSILEGRADU

RT Caribrod

ĐURĐEVDAN U SELU RADEJNA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *