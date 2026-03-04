ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

JAVNI POZIV ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE

RT Caribrod

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno 375 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ove godinepovećan je na 1,5 miliona dinarapo kući. Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Republike Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji. Javni konkurs je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine. Sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.

foto: RTC

