JAVNI POZIV ZA KUPOVINU KUĆE NA SELU

U toku je javni poziv Ministarstva za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kojim je opredeljeno ukupno 375 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ove godine je 1,5 miliona dinara po kući. Pravo učešća na konkursu imaju punoletni državljani Srbije, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici, koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Sve informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu, a zainteresovani se mogu javiti lično i u lokalnoj službi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.Iz opštinske uprave podsećaju da javni poziv traje do utroška sredstava, uz napomenu da su trenutno po ovom programu dostupne dve kuće u selu Lukavica, jedna u Radejni i jedna u selu Gojin Dol.

foto: RTC