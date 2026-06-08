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JAVNI POZIV ZA KUPOVINU KUĆE NA SELU

RT Caribrod

Javni poziv Ministarstva za brigu o selu, za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, otvoren je do utroška sredstava. Svi uslovi konkusa objavljeni su na sajtu ministarstva, a zainteresovani se za informacije mogu obratiti i u lokalnoj službi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.Iz lokalne samouprave napominju da su trenutno po ovom programu dostupne dve kuće u selu Lukavica, jedna u Radejni i jedna u selu Gojin Dol.

foto: RTC

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