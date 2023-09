JAVNI KONKURS ZA GRAĐANE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

Opština Dimitrovgrad raspisala je Javni konkurs za građane, koji žele da učestvuju u realizaciji mera energetske sanacije. Konkurs obuhvata mere energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na zamenu stolarije, ugradnju termičkog omotača, ugradnju i nabavku kotlova, ugradnu i nabavku toplotnih pumpi, ugradnju solarnih panela.

Konkurs traje do utroška sredstava a najkasnije do 31. decembra, a do tada će, svakog dana od 11 do 14 časova, u opštinskoj upravi, na raspolaganju zainteresovanim građanima biti nadležno lice, koje može da im pruži više informacija o konkursu. Dokumentacija za prijavu može se preuzeti na zvaničnom sajtu opštine, u odeljku konkursi, ili preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad.

A.T.A.

foto i video: RTC, Miki Ilić