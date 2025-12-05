JAVNE RASPRAVE O KONTROLI BROJA NAPUŠTENIH LjUBIMACA I O PRIVREMENIM OBJEKTIMA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Opština Dimitrovgrad objavila je pozive za učešće u javnim raspravama o Nacrtu programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i Nacrtu odluke o privremenim objektima na javnim i drugim površinama. U javnim raspravama mogu učestvovati fizička i pravna lica, predstavnici organa, organizacija i udruženja. Predlozi se dostavljaju do 12. decembra. Otvoreni sastanci sa zainteresovanim učesnicima biće održani u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad, 15. decembra – od 11 sati o nacrtu odluke o privremenim objektima na javnim i drugim površinama i od 12 sati o nacrtu programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Nacrti programa i odluke, upitnici za građane i programi javnih rasprava postavljeni su na sajtu Opštine Dimitrovgrad.

foto: RTC