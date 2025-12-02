ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

JAVNE RASPRAVE O КONTROLI POPULACIJE NAPUŠTENIH LJUBIMACA I O PRIVREMENIM OBJEKTIMA NA JAVNIM POVRŠINAMA

RT Caribrod

Opština Dimitrovgrad objavila je pozive za učešće u javnim raspravama o Nacrtu programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i Nacrtu odluke o privremenim objektima na javnim i drugim površinama. U javnim raspravama mogu učestvovati fizička i pravna lica, predstavnici organa, organizacija i udruženja. 

Predlozi se dostavljaju do 12. decembra. Otvoreni sastanci sa zainteresovanim učesnicima biće održani u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad, 15. decembra – od 11 sati o nacrtu odluke o privremenim objektima na javnim i drugim površinama i od 12 sati o nacrtu programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Nacrti obe javne rasprave, upitnici za građane i programi javnih rasprava postavljeni su na sajtu Opštine Dimitrovgrad.

foto: Shutterstock/StunningArt

Post Views: 97

You May Also Like

STRUJA U SRBIJI POSKUPEĆE OD 1. FEBRUARA 2021. ZA 3,4 ODSTO, OBJAVILA JE AGENCIJA ZA ENERGETIKU

Dejan Todorov

ZAVRŠEN SAJAM TURIZMA U BEOGRADU

RT Caribrod

PREMA PODACIMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U PIROTU, NA PODRUČJU OKRUGA, OD POČETKA EPIDEMIJE DO JUČE, ISPITANA SU 1924 UZORKA, A REGISTROVANO JE 138 POZITIVNIH SLUČAJEVA NA COVID19

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *