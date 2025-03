JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O STRATEGIJI O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U OPŠTINI DIMITROVGRAD DO 2030. GODINE

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad uputilo je, 27. marta, javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o donošenju Strategije bezbednosti saobraćaja opštine Dimitrovgrad za period od 2024. do 2030. godine sa Akcionim planom za period do 2027. godine. Javna rasprava trajaće do 12. aprila.

Iz opštinske uprave pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu ove odluke. Predlozi, primedbe i sugestije mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu opstinskovece@dimitrovgrad.rs ili poštom na adresu: Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad, kao i ličnom dostavom na pisarnici Opštine Dimitrovgrad – sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o donošenju Strategije bezbednosti saobraćaja opštine Dimitrovgrad za period od 2024. do 2030. godine sa Akcionim planom za period od 2024. do 2027. godine”, najkasnije do 12. aprila do 12,00 časova.

Po okončanju javne rasprave opština Dimitrovgrad. će analizirati prispele predloge i primedbe i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke, koji će biti objavljen na internet stranici Opštine Dimitrovgrad u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

