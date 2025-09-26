JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE DIMITROVGRAD

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama statuta opštine Dimitrovgrad. Javna rasprava traje do 16. oktobra.

Opštinsko veće poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Dimitrovgrad, koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Dimitrovgrad.

Predlozi se mogu dostaviti Opštinskom veću putem elektronske pošte na adresu opstinskovece@dimitrovgrad.rs, putem pošte na adresu Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad, ili ličnom dostavom na pisarnici Opštine Dimitrovgrad, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Dimitrovgrad“, najkasnije do 16. oktobra.

Javna prezentacija nacrta izmena biće održana u skupštinskoj sali, u ponedeljak, 29. septembra, od 11:00 časova, a otbvorena javna rasprava najavljena je za 17. oktobar.

foto: RTC