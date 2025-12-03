ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE DIMITROVGRAD ZA 2026. GODINU

Opština Dimitrovgrad objavila je poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu opštine za 2025. godinu. U javnoj raspravi, koja traje do 12. decembra, mogu učestvovati fizička i pravna lica, predstavnici organa, organizacija i udruženja. 

Predlozi se dostavljaju do 12. decembra, a otvoreni sastanak sa zainteresovanim učesnicima biće održan 15. decembra od 10 sati, u sali Skupštine opštine. Nacrt odluke o budžetu, upitnik za građane i program javne rasprave postavljeni su na sajtu Opštine Dimitrovgrad.

