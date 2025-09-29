JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMENA STATUTA OPŠTINE

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama statuta opštine Dimitrovgrad. Javna rasprava traje do 16. oktobra.

Opštinsko veće poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Dimitrovgrad, koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Dimitrovgrad.

Predlozi se mogu dostaviti Opštinskom veću putem elektronske pošte na adresu opstinskovece@dimitrovgrad.rs, putem pošte na adresu Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, ili ličnom dostavom na pisarnici Opštine, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Dimitrovgrad“, najkasnije do 16. oktobra.

Danas je održana i Javna prezentacija nacrta izmena Statuta, a otvorena javna rasprava najavljena je za 17. oktobar.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić