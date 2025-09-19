JAVNA PREZENTACIJA

U toku je javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije (PDR) za lešište „Mazgoš“ u Katastarskoj opštini Mazgoš. koji je sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, izložen u kancelariji br. 21 u zgradi opšine, kao i na internet stranici opštine Dimitrovgrad (www.dimitrovgrad.rs). Javni uvid održava se od 08. septembra do 07. oktobra.

U cilju upoznavanja javnosti sa planskim rešenjem, Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad organizovaće Javnu prezentaciju nacrta planskog dokumenta, 22. septembra 2025. godine u 11 časova u sali Skupštine opštine.

Svoje primedbe na rešenja predvidjena nacrtom Plana zainteresovana fizička i pravna lica, mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad u pisanoj formi, najkasnije do 07. oktobra Odelenju za urbanizam, građevinarstvo, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambenu delatnost, ul. Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad,

Oni koju budu dostavili primedbe u pisanom obliku, mogu ih i usmeno obrazložiti na javnoj sednici Komisije za planove, koja će biti održana 13. oktobra od 12:00 časova u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad. kada će o svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno izneti svoj stav.

