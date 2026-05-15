JAGNjIJADA U KRUPCU 16. MAJA

Tradicionalna gastronomska manifestacija Jagnjijada, biće održana 16. maja u pirotskom selu Krupac. Ekipe će se nadmetati u pripremi najbolje jagnjetine na ražnju, u vurnji ili pod sačem, a stručni žiri, u sastavu Dejan Dragićević, Stambol Geštamov i Iva Andrić, odabraće pobednički tim. Organizatori su obezbedili bogate nagrade kao i ranijih godina. Pored takmičenja u pripremi najukusnije jagnjetine, posetioce očekuju i brojni štandovi na kojima će se prodavati mlečni proizvodi, med, razne rukotvorine i suveniri.

Otvaranje manifestacije uz nastup KUD Krupac planirano je 16. maja u 13 sati, dok će proglašenje pobednika uslediti u 17 sati.

U muzičkom delu programa, od 20.30 časova, koncert će održati Jelena Broćić.

Organizator manifestacije je Mesna zajednica Krupac uz podršku Grada Pirota i Turističke organizacije Pirot.

foto: RTC