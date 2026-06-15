IZLOŽBA RADOVA NASTALIH U KREATIVNOJ RADIONICI

U galeriji „Metodi – Meta Petrov“ biće postavljena izložba radova učenika prvog razreda Osnovne škole „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i izdvojenog odeljenja u Željuši. Radovi su nastali tokom Kreativne radionice, realizovane u okviru saradnje škole i Centra za kulturu. Cilj radionice, koju je vodila kustos dimitrovgradske galerije Lana Đurov, bio je da deca prošire svoja znanja o likovnim tehnikama koje koriste na časovima likovne kulture.

Izložba dečjih radova biće dostupna za posetioce radnim danima od 7 do 14 časova, u periodu od 15 juna do 3. jula.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1711533357640886&type=3

foto: Dejan Todorov