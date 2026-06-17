ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

IZLOŽBA RADOVA NASTALIH U KREATIVNOJ RADIONICI

RT Caribrod

U galeriji „Metodi – Meta Petrov“ postavljena je izložba radova učenika prvog razreda Osnovne škole „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i izdvojenog odeljenja u Željuši. Radovi su nastali tokom Kreativne radionice, realizovane u okviru saradnje škole i Centra za kulturu. Cilj radionice, koju je vodila kustos dimitrovgradske galerije Lana Đurov, bio je da deca prošire svoja znanja o likovnim tehnikama koje koriste na časovima likovne kulture.

Izložba dečjih radova biće dostupna za posetioce radnim danima od 7 do 14 časova, do 3. jula.

foto: Dejan Todorov

You May Also Like

I DIZEL I BENZIN SKUPLjI ZA 3 DINARA PO LITRU

RT Caribrod

„CARIBROD 2” PORAŽEN U VLADIČINOM HANU

RT Caribrod

PREDAVANJE POD NAZIVOM „REHABILITACIJA KULTURNOG NASLEĐA KAO POKRETAČA ODRŽIVOG RAZVOJA“ BIĆE ODRŽANO SUTRA U HOLU NADORNE BIBLIOTEKE

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *