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IZLOŽBA RADOVA NAJMLAĐIH OSNOVACA NASTALIH U KREATIVNOJ RADIONICI

RT Caribrod

U galeriji „Metodi – Meta Petrov“ biće postavljena izložba radova učenika prvog razreda Osnovne škole „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu i izdvojenog odeljenja u Željuši. Radovi su nastali tokom Kreativne radionice, realizovane u okviru saradnje škole i Centra za kulturu. Cilj radionice, koju je vodila kustos dimitrovgradske galerije Lana Đurov, bio je da deca prošire svoja znanja o likovnim tehnikama koje koriste na časovima likovne kulture.

Izložba dečjih radova biće dostupna za posetioce radnim danima od 7 do 14 časova, u periodu od 15 juna do 3. jula.

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