IZLOŽBA RADOVA ČLANOVA UDRUŽENjA UMETNIKA IZ PLEVENA

Sinoć je u galeriji „Metodi – Meta Petrov“ otvorena izložba radova članova Udruženja umetnika Plevena. Ekspozicija sadrži 40-ak radova različitih žanrova u slikarstvu, grafici i vajarstvu. Izložba sadrži štafelajne radove i male skulpture u duhu savremenog drvorezbarstva i keramike, što još jednom pokazuje širok spektar i raznolikost kreativnog kolektiva udruženja. Izložba će biti otvorena do 12. juna.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1684047610389461&type=3

A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev