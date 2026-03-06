IZLOŽBA DEKORATIVNIH SLIKA I MAGNETA U BIBLIOTECI

U Narodnoj biblioteci „Detko Petrov“ sinoć je otvorena tradicionalna izložba povodom 8. marta, Dana žena. Ovog puta predstavljene su kreativne i zanimljive rukotvorine Radmile Malinov i Zorice Pavlović, prosvetnih radnika u penziji iz Pirota. Radmila Malinov kaže da je izrada dekorativnih slika i magneta njihov hobi.

Po profesiji defektolog, Malinova je ovu, kako kaže retku tehniku, primenjivala tokom rada sa decom u školi.

Koliko su napredovale u ovoj vrsti umetnosti, koja uključuje korišćenje papirnih traka, koje se rolaju, oblikuju i lepe kako bi se stvorio dekorativni dizajn, potvrđuju svaka izložena slika i magnet ponaosob.

Zorica Pavlović je predavala biologiju, a inspiracija za ovaj hobi bila joj je upravo njena prijateljica Radmila.

Slike i magneti sa motivima raznovrsnih cvetova, novogodišnjih i uskršnjih ukrasa i drugih najrazličitijih predmeta odišu lepotom i kreativnošću.

Izlozba u biblioteci je prodajnog karaktera i potrajaće u naredne dve nedelje.

A.T.A.

foto i video: Boris Lazarov