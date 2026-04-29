INFORMACIJA ZA PODNOSIOCE PRIJAVE ZA UPIS NEPOKRETNOSTI

Iz opštinske uprave obaveštavaju građane koji su podneli prijave za upis prava na nepokretnostima da, ukoliko prime SMS poruku sa sadržinom da im je pristigao podnesak povodom podnete prijave, mogu da se obrate službenicima koji su im pružali pomoć prilikom podnošenja prijave, kako bi preuzeli podnesak. Građani se mogu obratiti u Opštinskoj upravi, na šalteru pisarnice, ili u Službi dečije zaštite, radnim danima od 7 do 15 časova. Potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugi dokument sa kojim su podnosili prijavu i da službeniku pokažu poruku koja im je pristigla.

Kako naknadu za upis ne plaćaju lica sa invaliditetom, borci, porodice sa troje i više dece, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći, oni prilikom posete službenicima treba da donesu dokaz o tom svojstvu, u originalu.

