IN MEMORIAM SPASEN RANGELOV – KLIĆА(1958-2025)

Pre nekoliko dana zauvek nas je napustio Spasen Rangelov – Klića, jedna od legendi dimitrovgradske košarke. Rođen je 1958. godine u Dimitrovgradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Već sa četrnaest godina, početkom sedamdesetih godina prošlog veka, postaje prvotimac Košarkaškog kluba u Dimitrovgradu. Ubrzo se nameće kao jedan od najvažnijih igrača u timu, a ostaće upamćen kao jedan od naboljih strelaca u istoriji kluba i kao veoma specifičan igrač na poziciji centra. Tokom studiranja na Fakultetu za fizičku kulturu, igra za niški Egronom, da bi se nakon završetka studija ponovo vratio u dimitrovgradski Košarkaški klub gde je uspešno nastupao još nekoliko sezona. Život je proveo kao prosvetni radnik, najpre u Kučevu, a onda i u Beogradu. Spasen Rangelov – Klića, sahranjen je u ponedeljak, 29. septembra u Beogradu.

