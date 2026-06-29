I SUTRA SUNČANO I VEOMA TOPLO

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo. Samo se posle podne na jugu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 18 do 25, maksimalna od 36 do 39 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 18, maksimalna tokom dana 32 stepena.

U sredu promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kratkotrаjnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. I dalje će biti veoma toplo, uz dnevnu temperaturu između 33 i 37 stepeni. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom biće i u četvrtak, uz pad temperature, pa će se maksimalna kretati od 26 do 30 stepeni.