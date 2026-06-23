I SUTRA NESTABILNO, MOGUĆA KIŠA SA GRMLJAVINOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 21, maksimalna od 28 do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa uslovima za pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 28 stepeni.

U četvrtak i petak pretežno sunčano i toplije, a uslova za kratkotrajnu kišu biće tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura u četvrtak od 31 do 34, u petak do 35 stepeni.

foto: RTC