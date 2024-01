I SUTRA LEDENI DAN

Vreme sutra – pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. Samo ponegde je moguće kratkotrajno provejavanje slabog snega, a krajem dana se očekuje postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku pojačan, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -7 do -2, maksimalna od -1 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa uslovima za slab sneg ujutru. U drugom delu dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar umeren severozapadni, posle podne u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura -7, maksimalna -1 stepen.

U nedelju ujutru hladno uz umeren do jak mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U ponedeljak se očekuje naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, dok će na jugoistoku biti uglavnom suvo. Dnevna temperatura kretaće se od 4 do 8 stepeni. Osetnije otopljenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

