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I OVOG VIKENDA OČEKUJU SE VELIKE GUŽVE NA GP „GRADINA“

RT Caribrod

Prvog vikenda u avgustu kreće takozvana „smena turista“, pa je protok vozila na obe strane graničnog prelaza Gradina, pred sam početak vikenda, znatno povećan. Veće gužve su na izlazu iz zemlje, gde su danas oko podneva vozila propuštana u 6 kolona, a na pasošku kontrolu čekalo se oko ili preko sat vremena. Na ulazu u Srbiju vozila su propuštana u 5 kolona. Nadležni su najavili da prvog avgustovskog vikenda očekuju gužve na graničnim prelazima i intenzivan saobraćaj na putevima u zemlji.

foto: RTC

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