„HAWAII PARTY“ ZA DAN MLADIH U DIMITROVGRADU

Veliki broj mladih ljudi, što iz Dimitrovgrada, što iz susednih opština, sinoć je hepeningom koji su sami nazvali „HAVAII PARTY“, obeležilo 12. avgust – Međunarodni dan mladih. Dvanaesti avgust, proglašen je za Dan mladih na inicijativu Ujedinjenih nacija, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na probleme, potrebe i potencijale mladih ljudi. Ovaj datum se širom sveta obeležava od 2000. godine. U Srbiji se ovaj dan obeležava od 2007. godine.

Ove godine, glavni inicijator i organizator programa povodom obeležavanja Dana mladih bio je Đački parlament gimnazije, a opština Dimitrovgrad je tehnički i finansijski stala iza ovog projekta. Suorganizator događaja je i Narodna biblioteka „Detko Petrov“, koja nakon realizacije IPA projekta prekogranične saradnje za omladinske inicijative, nastavlja saradnju i prijateljstvo sa mladima i njihovim mentorima iz Kosteneca i Mominog Prohoda iz susedne Bugarske. Oni su takođe bili gosti dimitrovgradskoj opštini za Dan mladih. Saška Hadžijska, jedna je od inicijatora saradnje između mladih iz Dimitrovgrada i Kosteneca.

Mladi su se družili na otvorenom, na kupališnom kompleksu Sportskog centra „Park”, a u muzičkom delu programa nastupili su DJ Lukovski i „Le Mago bend”.

B.L.

foto i video: Branislav Vasov, Boris Lazarov