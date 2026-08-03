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GUŽVE NA “GRADINI” TOKOM VIKENDA

RT Caribrod

Tokom proteklog vikenda na graničnom prelazu Gradina zabeležene su velike gužve, posebno na izlazu iz zemlje. Zbog pojačanog priliva vozila i formiranja kilometarskih kolona, tokom jučerašnjeg dana saobraćaj na autoputu u pravcu granice povremeno je obustavljan kod mosta ispred ulaska u tunel Pržojna padina. Od jutros se na Gradini, na izlazu iz zemlje, vozila propuštaju u 7 kolona, a prema informacijama objavljenim na sajtu AMSS, na pasošku kontrolu se čeka oko 80 minuta, dok je međuprostor popunjen. 

foto: RTC

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