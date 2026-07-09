GRUPA STUDENATA IZ CIRIHA U POSETI DIMITROVGRADU

Grupa studenata završnih godina ekologije i biologije Tehničkog univerziteta iz Ciriha boravi u Dimitrovgradu. Studente su primili zamenik predsednika opštine Dejan Milev i član opštinskog veća Branislav Vasov.

Mentor studenata iz Ciriha, Florijan Knaus, koji dolazi već više od deceniju kaže da studenti imaju divne utiske sa studijskih putovanja na Staroj planini, svake godine dosta toga nauče, upoznaju se sa potpuno drugačijim načinom života, dobijaju nove ideje i zbog toga ta saradnja traje.

Jedno od bogatstava ovog kraja je i lokalni dijalekt, kaže Florijan.

Tokom najavljene prezentacije studenti će predstaviti svoje utiske i predloge rešenja za lokalne probleme koje su zabeležili tokom višednevnog boravka na Staroj planini.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1735564931904395&type=3

B.L. / A.T.A.

foto i video: Milan Ilijev