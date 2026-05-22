GIMNAZIJA U PONEDELjAK OBELEŽAVA DAN ŠKOLE

Prigodnom svečanošću Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije“ u ponedeljak, 25. maja obeležiće Dan škole. Učenici će od 11 časova u dvorištu škole izvesti prigodan program, nakon čega će biti položeno cveće ispred spomenika posvećenog prosvetiteljima Ćirilu i Metodiju. Svečanosti će pored đaka i nastavnika, prisustvovati i predstavnici lokalne samouprave i zvanice.

Dan slovenske pismenosti i bugarske prosvete i kulture, posvećen solunskoj braći Ćirilu i Metodiju, tvorcima prvog slovenskog pisma „glagoljice“, proslavlja se 24. maja. Ovaj praznik zvanično je i praznik bugarske nacionalne manjine u Srbiji.

A za maturante dimitrovgradske gimnazije danas je bio poslednji nastavni dan u godini. Kraj srednjoškolskog obrazovanja oni su, po tradiciji, proslavili uz trubače, u centru grada.

