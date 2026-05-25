GENERACIJA ROĐENA 1977. – PROSLAVILA 30 GODINA MATURE

Posle dužeg vremena, subota u dimitrovgradskoj gimnaziji bila je radna, ali ne za đake koji trenutno pohađaju ovu obrazovnu ustanovu, već za one koji su iz nje s ponosom izašli pre tačno 30 godina. Generacija rođena 1977. godine organizovala je školski čas povodom svog jubileja, mada zbog obaveza, što privatnih što poslovnih, mnogi nisu mogli da prisustvuju času. Razredne starešine koje su vodile ovu generaciju, rado su se odazvale pozivu za školski čas, kako bi se videli sa svojim nekadašnjim učenicima. Pored Dušanke Conević i Cvetanke Petrov, razredni starešina ovoj generaciji gimnazijalaca bio je i Ratko Mančev, profesor fizike.

Pre trideset godina, odnosno krajem prošlog veka, u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije u Dimitrovgradu bila su samo gimnazijska odeljenja, opšteg smera. Iz pomenute generacije, svoje srednje obrazovanje je 1996. godine u Dimitrovgradu završilo šezdesetak učenika, a Andrej Ivanov je jedan od njih.

„Izuzetno mi je drago da se vidim sa svojim školskim drugovima i čujem njihove životne priče”, rekao je Ivanov.

„Izuzetno mi je drago što smo mi kao profesori dimitrovgradske gimnazije deo vašeg školovanja. Smatram da bi ovakvi jubileji trebalo da se iskoriste ne samo za retrospektivu, već za svođenje računa i neku statistiku”, dodao je Mančev.

Rođeni 1977. godine danas su odrasli, ostvareni, porodični ljudi, što bi reko Bajaga u svojoj pesmi „biseri rasuti po celom svetu”, koji ne zaboravljaju školske dane i drugove i rado se odazivaju jubilejima. Posle školskog časa, druženje je nastavljeno na večernjoj proslavi koja je organizovana povodom 30 godina mature.

D.V. / A.K.

foto i video: Miki Ilić