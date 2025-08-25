FK „ŽELJUŠA“ USPEŠNA U PRVOM PRIPREMNOM MEČU

U sklopu priprema za početak sezone u Okružnoj ligi Pirot, fudbaleri „Željuše“ odigrali su juče, u Sportskom centru Park, prijateljski meč protiv „Mladosti“ iz Poljske Ržane. Domaćini su bili bolji i slavili rezultatom 4:3. Dva gola za „Željušu“ postigao je Branislav Ivanov, a po jedan Jovan Stanković i Uroš Cvetkov.

U subotu, 30. avgusta, Željušani putuju u Bugarsku, u Gornu Malinu, gde će se u još jednom pripremnom duelu sastati sa domaćom ekipom „Zvezdec“. Prvenstvo Okružne lige počinje prvog vikenda u septembru.