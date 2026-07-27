FINALNO VEČE TURNIRA U MALOM FUDBALU U DIMITROVGRADU

Finalno veče 62. turnira u malom fudbalu donelo je mnogo uzbuđenja, kvalitetan futsal i zasluženo slavlje najboljih ekipa u sve tri takmičarske kategorije. Publika je u nedelju uveče ispunila tribine i uživala u završnici tradicionalnog dimitrovgradskog turnira.

U utakmici za treće mesto, u kategoriji mlađih pionira, Deva Med i Maksims Systems odigrali su nerešeno 1:1, a nakon boljeg izvođenja penala, rezultatom 3:1, do bronze je stigla ekipa Deva Med. U finalu je viđena velika borba, a jedan pogodak bio je dovoljan Ozrenu da savlada Real Caribrod sa 1:0 i zasluženo osvoji šampionski pehar. Vidno uzbuđen, trener Ozrena, Rumen Trifunov dao je svoj komentar.

Veliki doprinos trijumfu svoje ekipe dao je i Dimitar Valerijev, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira u konkurenciji mlađih pionira.

U konkurenciji starijih pionira, treće mesto osvojio je Real Caribrod pobedom nad Ozrenom od 3:1. U finalnom susretu ekipa Pekara kod Vuka bila je ubedljiva protiv ekipe Peštera Galata i slavila rezultatom 4:0, čime je stigla do titule pobednika. Golman pobedničke ekipe, Marko Stanković, podelio je sa nama svoje utiske.

Završnicu turnira obeležilo je seniorsko finale. U meču za treće mesto Green City 010 savladao je Požarnikare iz Tetevena rezultatom 7:3. Finale između ekipa Matlex Azuro i Hotel Sax Balkan donelo je mnogo uzbuđenja. Posle nerešenih 1:1 u regularnom delu, pobednika su odlučili penali, u kojima je više koncentracije imao Hotel Sax i slavio rezultatom 5:4. Samu utakmicu i osvajanje pobedničkog pehara komentariše predstavnik ekipe Sax Balkan, Milan Tošić.

Pored pehara, najboljima su uručene i novčane nagrade. Hotel Sax Balkan kao pobednik osvojio je 200 hiljada dinara, drugoplasirani Matlex Azuro nagrađen je sa 90 hiljada, dok je Green City 010 za treće mesto dobio 50 hiljada dinara.

Dodeljena su i pojedinačna priznanja u seniorskoj konkurenciji. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Danilo Vasov, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo Žarku Istatkovu. Obojica su članovi ekipe Matlex Azuro.

O utiscima nakon završetka još jednog turnira i značaju manifestacije govorio je direktor Turističke organizacije Caribrod, Vasil Andrejev.

Spuštanjem zavese na 62. Turnir u malom fudbalu završena je još jedna uspešna sportska manifestacija koja je tokom proteklih dana okupila veliki broj ekipa, sportista, ljubitelja futsala. Kvalitetne utakmice, odlična atmosfera i pune tribine još jednom su potvrdili da turnir zauzima posebno mesto u sportskom letu Dimitrovgrada i regiona i da sa pravom nosi epitet jednog od najznačajnijih letnjih sportskih događaja.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1753217303472491&type=3

A.K.

foto i video: Miki Ilić, Dejan Todorov