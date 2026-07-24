FINALE TURNIRA ODLAŽE SE ZA NEDELjU!

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i naglog pada temperature, finalno veče 62. Turnira u malom fudbalu, koje je planirano za večeras, odloženo je.

Organizator je saopštio da će završnica turnira biti odigrana u nedelju, 26. jula, uz isti raspored utakmica i istu satnicu koja je bila predviđena za večeras.

To znači da će se u nedelju odigrati sve utakmice za treće mesto, kao i finalni susreti u konkurenciji mlađih i starijih pionira i seniora.

Organizatori zahvaljuju svim ekipama, učesnicima i publici na razumevanju, uz poziv ljubiteljima malog fudbala da u nedelju dođu u što većem broju i zajedno isprate završnicu 62. Turnira u malom fudbalu.

foto: Milan Ilijev