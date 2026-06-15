EMISIJA “AKTUELNO” – NAJAVA CARIBRODSKOG KULTURNO – SPORTSKOG LETA

Večeras u emisiji „Aktuelno“, razgovaramo sa Vasilom Andrejevim, direktorom Turističke organizacije Caribrod, o bogatom kulturno-sportskom programu ovog leta u Dimitrovgradu i aktuelnim projektima koji doprinose razvoju turizma u regionu.

Andrejev najavljuje najvažnije letnje događaje u Dimitrovgradu – od otvaranja bazena i početka kupališne sezone, preko tradicionalnog 62. turnira u malom fudbalu, do spektakularnog koncerta muzičke grupe “Generacija 5”, koji se očekuje kao vrhunac kulturnog leta.

Ne zaobilazimo ni “Miholjske susrete sela”, manifestaciju koja će biti održana 28. jula, a koja, prema rečima Andrejeva, „ima veliki značaj za očuvanje seoske tradicije i okupljanje ljudi u duhu zajedništva“.

Emisija “Aktuelno”, večeras u 20 časova i 5 minuta.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1711557764305112&type=3

A.K.

foto i video: Milan Ilijev