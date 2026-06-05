EKO KONKURS REGIONALNE DEPONIJE PIROT

Povodom obeležavanja 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine, JKP “Regionalna deponija Pirot”, tradicionalno je i ove godine objavila nagradni EKO konkurs, namenjen deci svih predškolskih ustanova i učenicima svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Pirotskog okruga. Cilj konkursa je podizanje ekološke svesti kod dece i upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže. Svečana dodela nagrada i obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine organizovan je danas u parku tvrđave “Kale” u Pirotu, a među dobitnicima nagrada i specijalnih diploma su i Konstantin Gakov i Maksim Jordanov iz Osnovne škole “Hristo Botev”, kao i Matej Igov, učenik gimnazije “Sv. Kirilo i Metodije”, objavljeno je na sajtu regionalne deponije.

foto: arhiva RTC