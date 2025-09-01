EKIPA “KOMŠIJE” POBEDNIK 16. TURNIRA U ODBOJCI NA PESKU U DIMITROVGRADU

Prvo mesto na 16. turniru u odbojci na pesku u Dimitrovgradu osvojila je ekipa “Komšije”, koja je u finalu savladala ekipu “Mi”, dok je treće mesto osvojila ekipa “Otpisani”.

Na turniru u sportskom centru “Park” učestvovalo je 5 ekipa, a nakon 16 utakmica najbolja je bila ekipa u sastavu Iva Ivanov, Ralica Milailova, Nikola Ranđelov i Julije Kostov, koji je ujedno i najbolji igrač turnira. Titulu najbolje igračice turnira ponela je Sanja Ivanov, a medalja za fer plej pripala je ekipi Volejbol kvins (Volleyball queens)

Osim robnih nagrada, pehara i diploma, pobedniku turnira pripalo je 12.000, drugoplasiranoj ekipi 10.000, a trećeplasiranoj 8.000 dinara.

Turnir je organizovao Odbojkaški klub Caribrod u saradnji sa Turističkom organizacijom Caribrod i Sportskim savezom Caribrod. Medijski partneri bili su internet portal Far i Radio-televizija Caribrod.

foto: Miki Ilić