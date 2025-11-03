DVOJICA KARATISTA “CARIBRODA” OSTVARILI PLASMAN ZA KUP SRBIJE

Protekle subote u Čačku je održan Kup karate saveza uže Srbije. To je bio kvalifikacioni turnir za Kup države koji će biti održan sredinom novembra. Na turniru je učestvovalo 38 klubova iz regiona. Karate klub “Caribod” nastupio je sa sedmoro takmičara, od kojih je petoro nastupilo po prvi put. U kategoriji poletarki 2016. godište i mlađi, nastupile su Anja Spasov, Dorotea Stojanović i Nikolija Stamenov ekipno i pojedinačno. U ekipnom nastupu bile su na korak od bronzane medalje, dok su u pojedinačnim susretima izgubile u kvalifikaciama. Ista sudbina zadesila je i Konstantina Gakova i Nestora Krstića, koji su u pojedinačnim nastupima izgubili u kvalifikacijama. U kategoriji nada u svojim uzrasnim grupama nastupili su iskusniji Luka Veličkov i Mihajlo Stojčev. Obojica su u finalnim susretima uspeli da osvoje srebrne medalje i time se kvalifikuju za predstojeći Kup Srbije.

foto: KK „Caribrod“